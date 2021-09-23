تحدث المدرب الوطني بندر الجعيثن عن مواجهة اليوم التي ستجمع الهلال والشباب ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وقال تعتبر المباراة صعبة على الفريقين، فالهلال مطالب بالفوز والحصول على العلامة الكاملة ومواصلة المنافسة نحو الصدارة. وأضاف: «مدرب الهلال قدم مستويات رائعة مع الفريق ونتائج إيجابية في المباريات السابقة». وقال: «لاعبو الهلال يدركون أهمية نقاط المباراة، فالحصول عليها لن يأتي بتلك السهولة نتيجة الغيابات المؤثرة، فهم مطالبون بالتركيز والعمل على تطبيق خطة المدرب بالشكل الصحيح. أما فريق الشباب فهو يسعى من خلال هذه المواجهة إلى أن يظهر بمستوى يرضي عشاقه، وفريق الشباب حتى الآن مستوياته متذبذبة يحتاج إلى إعادة شيء من بريقه في مباراته اليوم والذي غاب في أغلب الجولات الماضية نقطياً»، موضحا أن الفريق الشبابي يملك 5 نقاط من خمس جولات وهذا الأمر غير جيد من فريق يملك كوكبة من النجوم». وتابع تصريحه: «إذا الفريق الشبابي يريد المنافسة فعليه الفوز في هذا اللقاء ويدخل المباراة بنشوة الغيابات المؤثرة في الفريق الهلالي وسيبحث عن الاستفادة من هذه الغيابات»، موضحا أن الفريقين لديهما لاعبون محليون وأجانب على مستوى عال وهم قادرون على تقديم أفضل المستويات داخل الملعب.