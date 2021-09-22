يشهد ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، مساء الجمعة القادم عند الساعة 6:40، مباراة كرة القدم بين قطبي عسير، ضمك الذي يحتل المركز الخامس بثماني نقاط، وأبها الذي يتواجد في المركز الـ14 بأربع نقاط، في مباراة مثيرة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان فريق ضمك قد أسعد جمهوره نتيجة تحقيقه مستويات رائعة في مبارياته السابقة، وزادت ثقة اللاعبين في أنفسهم لتقديم الأفضل، فيما العكس فريق أبها الذي أحبط جمهوره نوعاً ماً نظير نتائج الفريق غير المرضية في مبارياته السابقة، مؤملين أن تكون عودة الفريق للانتصارات من بوابة ضمك. فهل سيفوز ضمك ويواصل إبداعاته أو سينتفض أبها ويعود من بوابة فارس الجنوب؟