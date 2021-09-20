أصدرت لجنة الانضباط عددا من القرارات المتعلقة بمباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد التي انتهت بفوز الأخير 3-1، وطالت القرارات الفريقين، بعد أن شهد اللقاء رمي أكثر من 65 علبة مياه تجاه أرضية الملعب.وقررت اللجنة حرمان نادي النصر من الحضور الجماهيري في مباراته المقبلة وتغريمه 150 ألف ريال، نظرا لقيام جمهور نادي النصر برمي أكثر من (50) علبة مياه خلال الشوط الثاني من المباراة، وإصابة أحد لاعبي الاتحاد، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وحيث أن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (18/ل ض/2021(21-22)) بتاريخ 29/08/2021م فتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الأولى وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.وجاء في نص القرار:أولاً: ثبوت مخالفة جمهور نادي النصر للمادة (52-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.ثانياً: إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.ثالثاً: إلزام نادي النصر بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون حضور الجمهور.رابعاً: تعليق العقوبة الواردة في الفقرة «ثالثاً» لمدة (6) أشهر بداية من تاريخ الإخطار بهذا القرار.خامساً: يلغى تعليق العقوبة الوارد في البند «رابعاً» في حال ارتكاب جمهور نادي النصر لأي سوء سلوك مخالف للمادة (52) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتصبح العقوبة نافذة بشكل تلقائي في أول مباراة لنادي النصر على أرضه.سادساً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.كما عاقبت اللجنة نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (65.000) خمسة وستون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم نظرا لقيام جمهور نادي الاتحاد برمي ما يفوق عدده (15) علبة مياه تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وحيث أن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (1/ل ض/2021(21-22)) بتاريخ 17/08/2021م فتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الأولى وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.وجاء في نص القرار:أولاً: ثبوت مخالفة جمهور نادي الاتحاد للمادة (52-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.ثانياً: إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (65.000) خمسة وستون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.ثالثاً: تحذير نادي الاتحاد من تكرار جمهوره للمخالفة المشار إليها أعلاه، وسيتم تشديد العقوبة في حال إعادة ارتكابها وفقاً للائحة الانضباط والأخلاق.رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.كما قررت اللجنة إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إثر تأخر لاعبي فريق نادي النصر في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، ويعد القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.