بالرغم من تقدم فريق الاتحاد بنتيجة مباراته ضد النصر في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك بالرياض في الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي إلا أن المدرب كوزمين لم يهدأ ولم يجلس حتى لوهلة، وكان واقفاً بالقرب من اللاعبين طوال المباراة للتوجيه والتحفيز والتصفيق والمساندة والدعم، وحتى في الأوقات التي كان الاتحاد فيها متقدماً، إذ أشاد الكثير من المغردين في «تويتر» بالمدرب الاتحادي كوزمين، بعد استعادة فريقه الصدارة مجدداً بثلاثية نظيفة في النصر، حيث قال الإعلامي المعروف جمال عارف: «هذا مدرب يجب أن تحترم عمله»، وعلق مهاجم نادي الاتحاد السابق اللاعب نايف هزازي عبر حسابه في سناب شات بقوله: «يحسب مجهود كومارا حتى وإن لم يحتسب الهدف، وهذا ما يؤكد أن اللعب من مدرب لمدرب آخر يفرق فنياً ومساعديه، والتغييرات وقرارات المدرب ناجحة مئة بالمئة عكس العشوائية التي كانت بتغييرات نادي النصر»، وقال المغرد أبو معاذ: «القاعدة تقول ألا نحكم على المدرب إلا بعد 6 أو 7 جولات، ولكن كوزمين كونترا نسف هذه القاعدة من جذورها. أصبحنا نشاهد الاتحاد يلعب كرة صح، أصبحنا نرى جميع لاعبينا نجوم، أصبحنا نرى الحماس والتفاهم بين اللاعبين وفوق كل هذا سجلنا ٩ أهداف في مباراتين بدون رأس حربة تقليدي»، وقال الإعلامي حمزة السيد‏⁧‫: «كوزمين كونترا⁩ ‏أشرف على ثلاث مباريات مع ⁧‫الاتحاد⁩، الأولى ودية بـ7 أهداف والثانية رسمية بـ6 أهداف، والثالثة رسمية بـ4 أهداف قوامها 17 هدفا، مدرب مع جهازه الفني المتكامل يؤدون عملهم بكل براعة واقتدار، لديهم طموح يفوق الوصف والخيال، وجدوا بيئة صحية للعمل، بالتالي بدأوا بكل شغف»، فيما قال محمد الغامدي: «‏⁧‫‏منتو مستوعبين في مباراتين فقط كيف أداء كمارا وسعود والعبود وفهد والمالكي والشنقيطي بسبب كوزمين كونترا كيف طلع إمكانياتهم وبهذا مستوى أتوقع يستدعون كلهم للمنتخب. من هذول معقول عندنا كانوا هذول ما شاء الله تبارك الرحمن».