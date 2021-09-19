عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الاتحاد الدكتور عبدالله بن محمد الحيدري، إذ تم خلال الاجتماع استعراض واعتماد استراتيجية الاتحاد خلال الفترة المقبلة، التي تتضمّن خطة ترويج وتوسيع قاعدة انتشار اللعبة في المملكة، كما اعتمد المجلس الميزانية المالية للاتحاد للموسم الجديد.

واستعرض مجلس الإدارة تقرير إنجازات الاتحاد خلال الربع الثالث من العام الحالي، التي تضمّن أبرزها اعتماد عضوية اتحاد الاكروس في الاتحاد الدولي للعبة.

وسعياً من مجلس الإدارة على الاستعانة بالكوادر الوطنية لتنمية هذه اللعبة وتحقيق أهداف الاتحاد، تم اعتماد الخطة الوظيفية خلال العام المقبل 2022.