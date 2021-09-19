أنهت إدارة النصر عقد مدرب فريقها الحالي البرازيلي مانو مينيز، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة الخامسة، والتي خسر فيها النصر بنتيجة ثقيلة 3-1 صادقت على مغادرة البرازيلي مانو مينيز.



وكانت إدارة النصر قد فتحت ملفات عدة مدربين إثر نهاية مباراة الفريق مع تراكتور، بيد أن قرار إنهاء التعاقد قد تأجل إلى ما بعد مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس. ويعتبر أقوى خيار لدى الإدارة النصراوية مدرب أرجنتيني سبق له العمل في الدوري السعودي مع أحد الأندية الكبيرة، والتي تعتبر التجربة الوحيدة له خارج قارة أمريكا اللاتينية.



ويحظى المدرب الذي وقع اختيار النصراويين عليه، بسيرة تدريبية جيدة توجته للحصول على بعض الإنجازات في أمريكا اللاتينية، والمتوقع أنه يعلن عنه هذا المساء.