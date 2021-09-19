كشف رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي أن قرار فسخ عقد المحترف البرازيلي باولينهو جاء برغبة من اللاعب.

وكتب النفيعي عبر حسابه في تويتر: «اللاعب المحترف اللي يقول لناديه ما أبي أكمل (بدون سبب منطقي) وتحاول معه إدارة النادي كثيراً بدون فائدة وتلمس عدم رغبة اللاعب في الاستمرار من خلال أدائه داخل الملعب وهي تعلم أنه يستطيع أن يُعطي أكثر فخزينة النادي أولى براتبه العالي بدون فائدة.. النادي أهم من أي لاعب».

وأضاف: «أستغرب ردة الفعل الرافضة لإنهاء التعاقد.. هل مطلوب من النادي أن يدفع راتبا شهريا يزيد على مليون ريال للاعب لا يريد أن يلعب سواء كان صادقا في عذره أو لديه أسباب أخرى! لن يبقى في الأهلي أي لاعب لا يستحق أن يرتدي شعاره، محليا أو أجنبيا، والأيام كفيلة بإثبات ذلك».