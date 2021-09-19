تجاوز فريق الهلال ضيفه الاتفاق بصعوبة بعد أن أنتصر عليه بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم الهلال بثلاثة أهداف جاءت عن طريق موسى ماريجا (د: 24)، وبافيتيمبي قوميز (هدفين 56، 61)، ولكن فريق الاتفاق تمكن من تقليص النتيجة بعد أن أحرز هدفين عن طريق هزاع الهزاع (د: 69)، وسنوسي هوساوي (د: 84)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند 6 نقاط.