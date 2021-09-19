فرحة لاعبي الاتحاد بالفوز الكبير على النصر. (رابطة الدوري)واصل فريق الاتحاد إبداعه وإمتاعه وهزم مضيفه النصر بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بالرياض في ختام لقاءات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء قوة وإثارة من الفريقين، تقدم الاتحاد بهدف مبكر من عبدالرحمن العبود (د: 11)، وعادل للنصر سلطان الغنام (د: 37)، وفي الشوط الثاني أضاف أيجور كورنادو الهدف الثاني للاتحاد (د: 64)، وأضاع عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء بعد أن سددها سهلة في يد الحارس الاتحادي مارسيلو غروهي (د: 76)، وحصل بعدها مدافع النصر عبدالإله العمري على بطاقة حمراء (د: 88)، ليتمكن الاتحاد من السيطرة على مجريات اللقاء ويحرز الهدف الثالث عن طريق برونو هنريكي (د: 89)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بجدارة واستحقاق بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الرابع على التوالي ويصل للنقطة 12 معتلياً جدول الترتيب، فيما تلقى النصر خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 6 نقاط وفي المركز الثامن.