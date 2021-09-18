ذاق فريق الحزم طعم الانتصار الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء على حساب ضيفه أبها بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري المحترفين.وجاء هدفا الحزم عن طريق أمين عطوشي بالخطأ في مرمى فريقه (د: 36)، واولا جون (د: 87)، وأضاع سعد بقير لاعب أبها ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وبهذه النتيجة يحقق الحزم أول انتصار له ويصل للنقطة الخامسة في المركز الثاني عشر، فيما تلقى أبها خسارته الثالثة وتجمد رصيده النقطي عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر.