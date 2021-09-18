غابت رابطة جمهور نادي الاتحاد بقيادة صالح القرني وعضو الرابطة حمدان مغربي عن حضور الكلاسيكو الأصفر بين النصر والاتحاد وذلك بسبب نفاد التذاكر، وعلى الرغم من تكفل مجلس جمهور الاتحاد بالرياض بتجهيزات تشجيعية من أعلام وشالات ورولات قماشية وورقية وورود وبطاقات تحفيزية للاعبين والجهاز الإداري والفني بقيمة تصل لـ17 ألف ريال جرى ترتيبها قبل أسبوعين من انطلاق الكلاسيكو إلا أن أعضاء مجلس جمهور الاتحاد بالرياض لم يتمكنوا من دخول ملعب مرسول بارك بسبب نفاد التذاكر المخصصة للجماهير الاتحادية فور نزولها في الموقع، وذلك بحسب تأكيد المجلس في حسابه الرسمي في تويتر، الذي جاء فيه «نقدم اعتذارنا لجماهير الاتحاد الحاضرة في ملعب مرسول بارك عن عدم تواجد أعضاء المجلس في المدرج بسبب نفاد التذاكر، رغماً عن ذلك سيتم توزيع الأعلام عند البوابات الخارجية لإظهار المدرج بأفضل حلة ومساعدة الجماهير في دعم الفريق ومساندة النمور لتحقيق الانتصار والثلاث نقاط».

يذكر أن عدد التذاكر المخصصة للجماهير الاتحادية لم يتعد 4500 تذكرة تمثل نسبة 30٪ من النسبة الإجمالية للجماهير الحاضرة. ولم تتمكن أعداد كبيرة من الجماهير الاتحادية من الحصول على التذاكر بسبب نفادها مبكراً من موقع مرسول بارك.