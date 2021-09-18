تنتظر الجماهير الرياضية عموماً والاتحادية والنصراوية خصوصاً اللقاء المرتقب والكلاسيكو بين «الأصفرين»، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 5 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سيشارك فيه 10 لاعبين جدد لأول مرة يتواجدون باللقاء المثير للجدل من كلا الفريقين، بعد أن انتقلوا إلى الناديين عبر فترة الانتقالات الصيفية بالموسم الرياضي الحالي.«العميد» ضم 3 لاعبين وهم: البرازيلي كورنادو، الفرنسي نياكاتي، والمدافع الدولي السابق ولاعب نادي الهلال الأسبق عبدالله الحافظ، أما «الأصفر» الآخر فقد استقطب عدداً من اللاعبين الذين من المتوقع أن يتواجدوا في الكلاسيكو، وهم: أنسيلمو، محمد آل فتيل، محمد قاسم، تاليسكا، ماشاريبوف، الكاميروني أبوبكر، وموري، إذ تقدر عقود اللاعبين الأجانب في صفوف الفريقين بأكثر من «100 مليون يورو»، إذ إن قيمة لاعبي الاتحاد تبلغ نحو 35.68 مليون يورو، ويتصدر قائمته رومارينهو بـ6 ملايين، وكورنادو 5.5، ورودريجيز 5 ملايين، فيما تقدر قيمة لاعبي النصر السوقية بـ 61.45 مليون يورو، ويأتي في مقدمتهم المصاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بـ12 مليوناً، وفينسنت أبو بكر بـ10، وتاليسكا 10، و5 ملايين لعبدالرزاق حمدالله،فلو نظرنا إلى قيمة محترفي النصر فإننا نجد أن القيمة السوقية تتجاوز النصف عن مجموع قيمة لاعبي الاتحاد.