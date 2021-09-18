يبحث الفريق الاتحادي المتصدر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن عن تحقيق فوزه الرابع على التوالي أمام فريق النصر في مباراة قمة الجولة الخامسة، وبلاشك الفريقان يعيشان أجواء محفزة لتحقيق نقاط المباراة،حيث إن الاتحاد قد أفاق بعد خسارته في الجولة الافتتاحية للدوري أمام فريق الفيحاء واستطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية جمع خلالها تسع نقاط جعلته في المركز الأول، أما الفريق النصراوي فإنه سيدخل هذه القمة بنشوة وصوله إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فريق تركتور الإيراني، وهذا التأهل سيجعله متحفزاً للفوز في لقاء اليوم والوصول إلى النقطة التاسعة إذ إنه يملك 6 نقاط من فوزين وخسارة.