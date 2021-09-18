متعة كرة القدم السعودية لا تنتهي ولا تتوقف وعندما يحل مساء اليوم (السبت) سيضرب عشاق المستديرة موعداً مع القمة المنتظرة والتي تجمع شمس الكرة السعودية فريق النصر العالمي بعميد الأندية السعودية فريق الاتحاد المونديالي، في لقاء مرتقب ويعد واحداً من أقوى لقاءات الموسم وسيشهد ملعب جامعة الملك سعود بالرياض المواجهة المرتقبة عند الساعة 8:30م، كما يلتقي فريق الهلال بنظيره الاتفاق (6:30م)، ويواجه الحزم ضيفه أبها (6:45م)، وذلك في ختام لقاءات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.لقاء خيالي يجمع العالمي بالموندياليعلى غير العادة سبق لقاء الليلة أحداث مثيرة جعلت أعين عشاق الكرة تتجه نحو ملعب جامعة الملك سعود لمتابعة لقاء النصر والاتحاد، وكانت المنافسة المحتدمة بين إداراتي الناديين على نيل توقيع المحترف البرازيلي أنسليمو آخر تلك السيناريوهات والتي ألقت بظلالها على أجواء الاستعدادات للقاء الليلة، ويدخل فريق النصر هذا اللقاء مدعماً بعناصر فنية قوية يتقدمهم رباعي الهجوم حمدالله وأبو بكر وماشاريبوف وتاليسكا، كما من المنتظر أن يشهد لقاء الليلة ظهور اللاعب القضية أنسليمو لأول مرة بشعار النصر، فيما يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد تعاقد إدارة النادي مع لاعبين أجنبيين فقط هما إيجور كورنادو ويوسف نياكاتي، ويطمح الاتحاد للفوز واستعادة صدارة الدوري إذ يحتل العميد المركز الثاني برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات وخسارة، وله من الأهداف 11 وعليه 3 أهداف فقط، فيما يحتل النصر المركز الثامن برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وخسارة، وله 8 أهداف وعليه 4 أهداف، ويتبقى لقاء مؤجل أمام الطائي، ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته بعد أن انتصر على التعاون بثلاثية وتجاوز تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا وتأهله بجدارة واستحقاق لدور الثمانية.الزعيم بنشوة آسيا يواجه الاتفاقعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام الاتفاق بنشوة الانتصار الآسيوي على الاستقلال الإيراني وتأهله المستحق لدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، ويحتل الزعيم قبل لقاء الليلة المركز السادس برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل وله لقاء مؤجل مع فريق الفيحاء، وله من الأهداف 3 وعليه هدف وحيد، ولم يقدم الفريق الهلالي المستوى المأمول له في آخر لقاء في دوري المحترفين أمام ضيفه الباطن وخرج بالتعادل السلبي، ويسعى الفريق للخروج بالثلاث نقاط والعودة للمنافسة على مركز الصدارة، أما فريق الاتفاق فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 6 نقاط حصدها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، وله من الأهداف 8 وعليه 7 أهداف، ورغم أن الفريق الاتفاقي لم يتلق أي خسارة إلى الآن إلا أن التعادلات أثرت على مسيرة الفريق، كما أن ضعف دفاعه تسبب في فقدان العديد من النقاط، ويطمح الكوماندوز في انتزاع النقاط الثلاث للقفز لمراكز المقدمة والابتعاد عن مراكز الوسط.(البحث عن العودة) يشعل لقاء الحزم وأبهاعلى ملعبه وبين جماهيره بالرس، يستضيف فريق الحزم نظيره أبها بحثاً عن فوزه الأول والابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل حزم الصمود المركز الرابع عشر برصيد نقطتين فقط من تعادلين وخسارتين، وله من الأهداف 5 وعليه 9 أهداف، فيما يدخل فريق أبها هذا اللقاء محتلاً المركز الـ13 برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 5 وعليه 10 أهداف، ويسعى زعيم الجنوب للعودة لمسلسل الانتصارات والقفز لمراكز الوسط.