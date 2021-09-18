أكد رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي عدم رضاه نهائيا عن أداء الفريق بعد تعثره بالتعادل للمرة الخامسة على التوالي في مباراة الفتح التي انتهت بنتيجة 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد النفيعي عبر حسابه في موقع "تويتر" مخاطبا جمهور النادي الأهلي: «غير راضين عن الآداء او النتائج ونعتذر لجمهورنا الغالي، الجميع يعلم أن العمل يحتاج للوقت والوقت والوقت، لن نتوقف عن التصحيح والإصلاح».

وزاد: «عودة الفريق تحتاج للوقت وزرع الثقة في اللاعبين خصوصاً الشباب منهم لأنهم المستقبل، ماني راضي نهائياً، لكن عمل أربع سنوات يحتاج التوازن والهدوء والصبر، لكن هذا لا يعفينا من التصحيح وإحداث التغيير المفيد».

وختم النفيعي: «لن أخجل عن الظهور امام جمهورنا وتقبل النقد ولن أنزوي يوماً عن مناقشة عملي وعمل إدارتي مع جمهورنا ولن نتراجع خطوة عن تصحيح أي خطوة نراها تؤثر في مسيرة الفريق، والوقت كفيل ببناء فريق يبيّض الوجه وينافس، عطونا وقتنا وبس».