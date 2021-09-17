تلقت إدارة مشروع دوري المدارس طلباً من نادي برشلونة الإسباني لإجراء تجارب ميدانية لمدة شهر للاعبي فريق نخبة دوري المدارس (عبدالرزاق عواجي، وبهيان القحطاني، وفيصل عبدالرزاق)، بعد حضورهم الفني اللافت مع زملائهم اللاعبين في المعسكر الإعدادي الذي أقيم أخيراً لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس في مدينتي مدريد وبرشلونة.وسيلتحق اللاعبون الثلاثة بنادي برشلونة أواخر الشهر الجاري، حيث يلعب عواجي في مركز الجناح الأيسر وهو من إدارة تعليم محافظة جدة، ويلعب القحطاني في مركز الظهير الأيمن، وهو من إدارة تعليم منطقة الرياض، فيما يلعب فيصل عبدالرزاق في مركز الظهير الأيسر، وهو من إدارة تعليم المدينة المنورة.وكان المعسكر الإعدادي لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس أقيم في مدينتي مدريد وبرشلونة، وشهد حضوراً ومتابعة لكشافي عدة أندية إسبانية منها نادي برشلونة، إذ لعب الفريق تجارب ودية مع فرق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وC.E.EL Catllar (تحت سن 17)، حيث أكد مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس الإسباني ياغو اغالير أن «لدى اللاعبين مواهب وإمكانيات بدنية عالية، وقد أظهروا ذلك طيلة مرحلتي المعسكر الإعدادي، وقدموا عطاءات أكدت كفاءتهم»، مضيفاً: «اختيار نادي برشلونة ذي النظرة الفنية الثاقبة في المواهب الكروية للثلاثي عبدالرزاق عواجي وبهيان القحطاني وفيصل عبدالرزاق تأكيد على أن فريق دوري المدارس زاخر بنخبة اللاعبين الموهوبين، وأتمنى لهم جميعاً التوفيق وأن نشاهدهم في مختلف الأندية في السعودية وفي أوروبا، خصوصا أن اللاعب السعودي يستحق ذلك لكونه يمتلك الموهبة والإمكانيات والقابلية للتطوير، وهو يستحق الاحتراف المبكر خارج بلاده».يذكر أن دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم، بدأ عام 2019 على مستوى المملكة، ويعنى بلاعبي كرة القدم في مدارس التعليم العام، من خلال مشاركتهم في دوري سنوي يقام وفق أسس تنظيمية إدارية وفنية، لإعداد جيل جديد ذي كفاءة عالية لرياضة كرة القدم السعودية.