يضرب عشاق الكرة السعودية موعداً جديداً مساء اليوم (الجمعة) مع قمة من قمم لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يلتقي الجاران التعاون والرائد في ديربي القصيم (6:45 م) وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة، كما يحل الشباب ضيفاً على ضمك (6:45 م)، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة الأهلي مع ضيفه الفتح (8:30 م).

انتفاضة التعاون تصطدم بتألق الرائد

يأمل فريق التعاون أن يحقق أول فوز له في دوري المحترفين للموسم الحالي على حساب جاره الرائد عندما يواجهه مساء الليلة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، إذ يدخل التعاون هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر برصيد نقطتين فقط حصدهما من تعادلين وخسارتين وله من الأهداف 6 وعليه 9، فيما يطمح فريق الرائد لتذوق فوز طال انتظاره، إذ كان آخر انتصار لرائد التحدي في الديربي قبل موسمين، ويدخل الرائد هذا اللقاء محتلاً المركز الخامس برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 5 وعليه مثلها.

ويبتسم التاريخ للتعاون، إذ التقى الفريقان في 22 لقاء في دوري المحترفين، انتصر التعاون في 8 لقاءات فيما انتصر الرائد في 5 لقاءات وتعادلا في 9 لقاءات، وتمكن هجوم التعاون من إحراز 28 هدفاً فيما أحرز هجوم الرائد 23 هدفاً.

فارس الجنوب يتحدى الليوث

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام ضيفه الشباب سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ يحتل فارس الجنوب المركز السادس برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وخسارة في الجولة الأولى، وله من الأهداف 5 وعليه مثلها، فيما يطمح الشباب لمواصلة انطلاقته، إذ حقق فوزه الأول في الجولة الماضية على حساب الحزم، ويحتل الليث الأبيض المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارتين وله من الأهداف 6 وعليه 7.

ويقف التاريخ بجانب الشباب، إذ التقى الفريقان في 4 مواجهات في دوري المحترفين انتصر الشباب في 3 منها وتعادل الفريقان في لقاء، وتمكن هجوم الشباب من إحراز 8 أهداف فيما أحرز هجوم ضمك 5 أهداف.

الراقي يطمع في نقاط الفتح

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام ضيفه الفتح بعد بداية غير جيدة، إذ اكتفى الراقي بالتعادل في الجولات الأربع السابقة ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط وله من الأهداف 5 وعليه مثلها، ويسعى الراقي لتحقيق فوزه الأول من خلال لقاء الليلة والصعود لمراكز المقدمة، أما الفتح فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً وصافة الترتيب خلف الاتحاد برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل وخسارة وله من الأهداف 5 وعليه هدفان فقط كثاني أقوى دفاع، ويطمح النموذجي لخطف صدارة الدوري من خلال الخروج بالنقاط الثلاث من أمام مضيفه الأهلي.

وسبق وأن التقى الفريقان في 24 مواجهة في دوري المحترفين، انتصر الأهلي في 14 لقاء فيما فاز الفتح في 6 لقاءات، وتعادل الفريقان في 4 لقاءات، وتمكن هجوم الأهلي من إحراز 41 هدفاً فيما أحرز هجوم الفتح 27 هدفاً، وكانت المواجهة الأخيرة في الموسم الماضي انتهت لمصلحة الفتح بأربعة أهداف لهدف وجاء هدفان منها بواسطة لاعب الفتح السابق والأهلي حالياً محمد مجرشي.