استعاد فريق الفيصلي نغمة الانتصارات على حساب جاره الفيحاء بعد أن أنتصر عليه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة مبكرة للفيصلي تمكن من خلالها رومايان امالفينتو من إحراز الهدف الأول للفيصلي (د: 9) وفي الشوط الثاني أضاف زميله جوليو تفاريس الهدف الثاني للفيصلي (د: 77)، وقلص سلطان مندش لاعب الفيحاء النتيجة بإحرازه لهدف جميل من تسديدة قوية (د: 87)، وفي الوقت بدل الضائع نال لاعب الفيصلي جليرمي بطاقة حمراء مباشرة، ليتنهي اللقاء بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة وفي المركز السابع، فيما تلقى الفيحاء خسارته الأولى وتجمد رصيده عند سبع نقاط وفي المركز الثالث.