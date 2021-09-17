اكتفى فريق الباطن بالخروج بنقطة وحيدة من أمام ضيفه الطائي في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن في افتتاحية لقاءات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ولم يشهد اللقاء خطورة تذكر ما عدا في كرات معدودة وذلك للتحفظ الدفاعي الذي انتهجه مدربا الفريقان، وبهذه النتيجة يحقق الباطن تعادله الثاني ويصل للنقطة الخامسة وفي المركز العاشر، فيما حصد الطائي أول نقطة له في دوري المحترفين ليبقى في المركز السادس عشر والأخير بنقطة يتيمة.