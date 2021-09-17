حقّق المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة انتصاراً كبيراً على نظيره المنتخب التايلندي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في اللقاء الذي جمعهما، صباح اليوم (الجمعة)، على الصالة الرياضية «فونابشي» بالعاصمة طوكيو ضمن مجموعة تحديد المراكز من 9-16 للبطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة.

ورغم تقدم المنتخب السعودي بالشوط الأول (25-20)، إلا أن المنتخب التايلندي نجح في كسب الشوط الثاني (25-20)، لكن عاد الأخضر للتألق في الشوطين الثالث والرابع وتفوق فيهما بنتيجة (25-19) و(25-22)

واعتمد مدرب المنتخب السعودي الصربي فلادان يروميتش مشاركة العناصر البديلة، من أجل تجهيز كافة لاعبي الأخضر للمشاركة في مجموعة تحديد المراكز من 9-12، ويلعب، يوم غدٍ السبت، منتخبنا مع المنتخب الهندي في تمام الساعة (11:30) صباحاً بتوقيت السعودية، ويواجه المنتخب البحريني نظيره كازاخستان، والفائزان في المواجهتين يلتقيان يوم الأحد في لقاء تحديد المركزين 9 و10، ويلتقي الخاسران في المواجهتين في مباراة تحديد المركزين 11 و 12.