تتجه كافة الأنظار اليوم (الجمعة) صوب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة (بريدة) لترقب إثارة وندية ديربي (القصيم) بين فريقي الرائد والتعاون، الذي سيقام ضمن الجولة الخامسة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة 7:45 مساءً.يمثل لاعبو الفريقين -بعيداً عن الأمور الفنية وتنوع الخامات المتواجدة داخل المستطيل الأخضر- القيمة المالية للمحترفين الأجانب وما يتقاضونه من مبالغ احترافية عالية، حيث تقدر قيمة المحترفين الاجانب المتواجدين في رائد التحدي والسكري بنحو 25 مليون يورو.وتقدر قيمة محترفي التعاون بمبلغ 16 مليون يورو، أما الرائد فتقدر قيمة محترفيه الأجانب بتسعة ملايين يورو، أي بفارق سبعة ملايين يورو لصالح السكري.ويتصدر «الأسد» الهداف الكبير الكاميروني (توامبا) قائمة الأعلى أجراً من بين كافة محترفي الفريقين بمبلغ قرابة مليوني يورو، ويأتي بالمرتبة الثانية محترف الرائد البرازيلي (إدواردو هنريكي) الذي كلف خزينة النادي قرابة 1.7 مليون يورو.