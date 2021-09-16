ينظم الاتحاد السعودي للكاراتيه بطولة السيدات الثانية بمدينة جدة على صالة فنون آسيا بجانب سوق حراء الدولي على مدى يومين وينتظر أن تنطلق البطولة غداً (الجمعة) ويشارك فيها أكثر من 100 لاعبة يمثلن 10 أندية ومراكز في منافسات الكاتا والقتال وتتنافس المشاركات في منافستين في الكاتا «كاتا فردي - كاتا جماعي» بينما تتنافس المشاركات على ستة أوزان في منافسات القتال وهي «تحت 50 كغم، تحت 55 كغم، تحت 61 كغم، تحت 68 كغم، فوق 68 كغم، قتال جماعي».

من جانبها، أكدت مسؤولة الرياضة النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتورة نوف الحماد اكتمال مرحلة التسجيل من قبل المشاركات في البطولة وإتمام كامل التجهيزات لانطلاق البطولة غداً.

كما قدمت الدكتورة نوف شكرها إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه برئاسة الدكتور مشرف الشهري على دعمهم واهتمامهم بالرياضة النسائية وقالت «نظمنا في الاتحاد أربع بطولات سابقة خلال هذا الموسم لمختلف الأعمار والفئات حيث كانت البطولة الأولى في الرياض، والثانية في جدة، والثالثة في صفوى، والرابعة في الرياض. وتعتبر هذه البطولة الخامسة للنساء وعلى وعد بمزيد من البطولات النسائية الناجحة والمتميزة أداءً وتنظيماً بإذن الله».