دشن الاتحاد السعودي للتجديف أول معسكر خارجي للاعبي فريق التطوير، في مدينة أفيز البرتغالية خلال الفترة من 13-20 سبتمبر.واختار البريطاني دانيال الجينز المدير الفني للاتحاد 7 لاعبين من فريق التطوير، إضافة إلى لاعب من المنتخب الأول، وفقا لمعايير فنية وضعها الاتحاد خلال الفترة الماضية، وهم سلطان الشالي من المنتخب الاول، وتركي العارف، وخالد شاكر، وعمار جاد، وأحمد عبد القادر، وحسن قادري، وعبد الله الحي، وهيا المامي من فريق التطوير. وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف علي حسين علي رضا أهمية هذا المعسكر الذي يعد أحد برامج الاتحاد التطويرية في استكشاف وتطوير المواهب في رياضة التجديف، موضحا أن هذه العملية تساعد الاتحاد على تطوير اللاعبين ذوي الإمكانيات العالية لينضموا للمنتخب الأول في المستقبل من أجل المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية إضافة إلى دورة الألعاب الاسيوية ودورة الألعاب الأولمبية المقبلة.وأوضح المدير الفني أن هذا المعسكر يستهدف تطوير الفريق على الماء وتمكينهم من تعلم مهارات اضافية على القوارب، من خلال برامج تدريبية متطورة.وتمنى المدير التنفيذي للاتحاد طارق بن زياد سقا للاعبين التوفيق والاستفادة الكاملة من هذا المعسكر، لافتا إلى أن هذه المعسكرات تُمكِّن الرياضيين من تطوير مهاراتهم وتكون بمثابة أجواء تنافسية وودية.