واصل فريق الهلال سيطرته في آخر 5 مواجهات جمعته بالأندية الإيرانية في الأدوار الإقصائية ذهاباً وإياباً في بطولة كأس آسيا، إذ لم يخسر أي لقاء، ففاز في أربعة وتعادل في لقاء واحد، وكان الفريق الهلالي استطاع إقصاء فريق الاستقلال مساء أمس الأول من دور الـ16 في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب زعبيل في أبو ظبي.ميدانياً، عاود فريق الهلال تدريباته الاعتيادية استعداداً للمنافسات المحلية، إذ سيلعب يوم السبت القادم أمام فريق الاتفاق ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان المدرب الهلالي جارديم بدأ المران بتدريباته استرجاعية لجميع اللاعبين الذين لعبوا بصفة رسمية أمام فريق الاستقلال الإيراني، فيما واصل بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية، وقد اقتصرت التدريبات على الجوانب الفنية واللياقية، واختتم جارديم المران بمناورة على جزء من الملعب، طبق فيها بعضاً من الجمل التكتيكية، في حين تواجد اللاعب سلمان الفرج في عيادة النادي بعد إصابته بكدمة في مفصل القدم في لقاء الاستقلال، وفضل الجهاز الطبي إراحة الفرج وعدم الاستعجال بعودته، ومن المتوقع عدم مشاركته في اللقاء القادم أمام الفريق الاتفاقي خوفاً من تفاقم الإصابة.