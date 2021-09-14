المتعة الكروية السعودية لا تتوقف، إذ انتصر ممثل الوطن النصر على نظيره تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم (الثلاثاء) ضمن لقاءات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، ليتأهل النصر لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق.شهد اللقاء سيطرة نصراوية، وفرض نجوم العالمي سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بداية انطلاقتها، ووضع المهاجم فينسنت أبوبكر بصمته التهديفية مبكراً، بعد تمريرة ذكية من تاليسكا، ليغمزها أبوبكر في الشباك الإيرانية (د:10).وكاد النصر يضاعف النتيجة لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه.ورغم تراجع الأداء بعض الشيء في الشوط الثاني، إلا أن الدفاع النصراوي بقيادة عبدالإله العمري ومحمد آل فتيل ومن خلفهما الحارس المخضرم وليد عبدالله، ساهموا في الحفاظ على نتيجة اللقاء، لينتهي بفوز النصر بهدف دون مقابل، ويلحق النصر بشقيقه الهلال في دور الثمانية، فيما غادر تراكتور البطولة.