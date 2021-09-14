رفع رئيس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس علي الشعيلان، الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على اهتمامهما ودعمهما لمشروع دوري المدارس، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لإعداد جيل جديد من المواهب الرياضية لتكون رافداً رئيسياً للرياضة السعودية.وأكد الشعيلان نجاح المعسكر الإعدادي لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس الذي اختتم (السبت) في مدينة برشلونة الإسبانية، مقدماً شكره لمساعد وزير الرياضة رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع دوري المدارس الدكتور رجاءالله السلمي على متابعته الدائمة للمعسكر، ولمدير مشروع دوري المدارس جميل فلاتة، وللمدير الفني للمشروع عبدالله الضو، وللمدرب الإسباني ياغو اغالير، ولمساعديه، وللجهازين الطبي والإداري ولجميع اللاعبين على الجهود الكبيرة والتعاون المثمر من الجميع الذي ساهم في نجاح برنامج المعسكر، متمنياً للاعبين التوفيق والنجاح في مشوارهم التعليمي والرياضي.كما شكر الشعيلان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين على اهتمامه ومنسوبي السفارة والملحقية الثقافية وعلى ما وجدته بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس من خدمات مساندة واهتمام ومتابعة ميدانية طيلة المعسكر الإعدادي الذي أقيم في مدينتي مدريد وبرشلونة.واختتم فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم برنامج معسكره الإعدادي (السبت) بتجربة ودية رابعة جمعته بفريق نادي «C.E.EL Catllar» الإسباني (U17)، وكسبها فريق نخبة لاعبي دوري المدارس بخمسة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أهداف فريق نخبة دوري المدارس علوي عطاس (هدفين)، وعبدالصمد القحطاني (هدفين)، وعبدالرزاق عواجي (هدف). وحرص مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس ياغو اغالير على إشراك غالبية اللاعبين للوقوف على إمكانياتهم البدنية والفنية، حيث أشرك خلال شوطي المباراة اللاعبين عبدالله البليهي (حارس)، وعبدالله الربيعة (مدافع)، وفراس رباط (مدافع)، وبهيان القحطاني (ظهير أيمن)، وفيصل عبدالرزاق (ظهير أيسر)، وجواد هاشم (محور)، وسعيد العامري (محور)، وإبراهيم عقيل (محور)، وعبدالرزاق عواجي (جناح أيسر)، ومالك حمزة (جناح أيمن)، وعلوي العطاس (مهاجم)، إضافة إلى قائمة الاحتياط، وهم: حمزة شحاته وعبدالصمد القحطاني وفهد الدهمشي ورويد الهوساي وفهد الشايع وعلي العطاس وعبدالله العلي.