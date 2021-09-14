أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين، التي سحبت في مقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة الأردنية (عمان)، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات لبنان واليمن والعراق، في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 14 إلى 24 أكتوبر القادم، بمشاركة 10 منتخبات، إلى جانب السعودية حامل لقب النسخة السابعة: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من سوريا وفلسطين والإمارات، وتشمل الثالثة البحرين والأردن والكويت.وسيشهد اليوم الأول من البطولة مباراتين، تجمعان اليمن مع العراق، والسعودية مع لبنان، وفي اليوم التالي يواجه المنتخب الإماراتي نظيره السوري، ويلتقي المنتخب الأردني شقيقه البحريني.وكانت النسخة السابعة من بطولة الناشئين، قد أقيمت في الأردن عام 2019، وتوج المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الأردني ثانيا، وجاء المنتخب السوري ثالثا.