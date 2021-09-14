نجح الحارس الشبابي فواز القرني في المحافظة على شباكه نظيفة للمرة الأولى بعد أن ساهم في التصدي لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام الحزم التي انتهت لصالح الشباب بهدفين مقابل لا شيء.وأكد القرني أن فريقه حقق الأهم بالانتصار على فريق الحزم وحصد النقاط الثلاث، التي تشكل أهمية كبيرة للشباب في ظل ظروف النقص التي تعرض لها الفريق في شوط المباراة الأول، وإكمال المباراة بـ10 لاعبين، مبينا أنه وزملاءه اللاعبين حرصوا على تجاوز كافة الظروف وتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة والوصول للنقطة الرابعة في الدوري.وأشار القرني إلى أن تركيزه العالي ساهم في تصديه لركلة الجزاء، مشيدا بروح اللاعبين وحرصهم على تحقيق الانتصار وتتويج العمل التكاملي من قبل الأجهزة الادارية والفنية والطبية، وتقديم الفوز هدية لإدارة النادي برئاسة خالد البلطان، وأعضاء الشرف، وجماهير الشباب الوفية، وبمشيئة الله تتواصل الانتصارات والأفراح في الموسم الحالي.