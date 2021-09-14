يخوض (ممثل الوطن) فريق النصر لقاء مهما مساء اليوم (الثلاثاء) أمام تراكتور الإيراني عند تمام الساعة السابعة، وذلك ضمن لقاءات دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد تأهله متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وقد أجرت الإدارة النصراوية في الفترة الأخيرة عدة تعاقدات مميزة لدعم الفريق في مشواره الآسيوي والمحلي، ويأتي في مقدمة اللاعبين البرازيلي تاليسكا والمهاجم أبوبكر والأوزبكي ماشاريبوف الذين سيزج بهم مدرب الفريق مانو مينيزيس لقيادة الهجوم النصراوي، فيما سيعتمد في حراسة المرمى على الحارس وليد عبدالله وأمامه قلبا الدفاع محمد آل فتيل، وعبدالله الخيبري الذي سيعوض غياب عبدالإله العمري للإصابة، كما سيعاني النصر من غياب كل من عبدالله مادو وعلي لاجامي وعبدالرزاق حمدالله لتراكم البطاقات، وعبدالمجيد الصليهم للإصابة، ورغم هذه الغيابات إلا أن النصر قادر على انتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية وتجاوز الفريق الإيراني.أما فريق تراكتور فإنه يدخل هذا اللقاء بعد تأهله ضمن أفضل 3 فرق أحرزت المركز الثاني، ويطمح لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفايروس كوفيد-19.