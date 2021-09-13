أكد المدير الفني لفريق النصر، البرازيلي مانو مينزيس، صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام تراكتور تبريز الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها مساء غد (الثلاثاء)، بالعاصمة القطرية الدوحة.وقال مينزيس في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم (الإثنين) إن الفريق سيقدم أفضل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير ومواصلة المشوار بالبطولة.وأضاف مدرب النصر أنه سيدخل المباراة بشعار واحد هو الفوز والعبور إلى الدور القادم، مؤكدًا في الوقت ذاته احترام الفريق الإيراني.من جانبه، أكد حارس مرمى النصر وليد عبدالله جاهزية اللاعبين للمباراة، لافتا إلى أن جميع أفراد الفريق يدركون جيدا أهمية هذه المباراة التي لا بديل فيها عن الفوز.وقال وليد إن النصر هدفه الذهاب إلى أبعد مدى في البطولة ومواصلة المشوار من أجل تحقيق اللقب، واعدا الجميع بتقديم صورة مشرفة للكرة السعودية.