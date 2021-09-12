واصل فريق الأهلي مسلسل التعادلات بعد أن خرج متعادلاً مع مضيفه التعاون بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء تقدم فريق التعاون بهدف مبكر عن طريق هدافه ليندر تاوامبا (د: 9)، وفي الشوط الثاني أدرك الأهلي التعادل عن طريق محترفه باولينو (د: 63)، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي التعادل الرابع ويصل للنقطة الرابعة، فيما حقق التعاون تعادله الثاني ووصل للنقطة الثانية.انتصر فريق الفتح على مضيفه الباطن بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدفا الفتح عن طريق محترفه غوستاف ويكهايم (د: 21، 34)، ليحصد الفتح ثلاث نقاط مستحقة محققاً فوزه الثاني في الدوري ويصل للنقطة السابعة وفي المركز الثالث، فيما تلقى الباطن خسارته الثانية وتجمد رصيده عند أربع نقاط.اكتفى فريق الاتفاق بالتعادل الإيجابي مع ضيفه الرائد بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأحرز هدفي الاتفاق كل من روبن كوايسون (د: 14)، وفيليب كيش (د: 65)، فيما أحرز هدفي الرائد كل من كريم بركاوي (د: 23)، وأحمد الزين (د: 52)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق تعادله الثالث ويصل للنقطة السادسة، فيما حقق الرائد تعادله الأول ووصل للنقطة السابعة.