أكد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم المؤقت بيتر بيترز أن اتحاد بلاده سيدعم الاتحاد الأوروبي (يويفا) في معارضة أي تحرك لإقامة بطولات كأس العالم كل عامين.وقال بيترز لمجلة «كيكر» اليوم الأحد قبل اجتماع اللجنة التنفيذية: «من الواضح بالنسبة لي أن كرة القدم الألمانية ستعترض بوضوح على هذا برفقة الاتحاد الأوروبي ورئيسه، ولكن رسمياً يجب أن يتم إقرار هذا ومناقشته يوم الجمعة».ولم يدخل الاتحاد الألماني في السابق في النقاش الدائر بشأن إقامة كأس العالم كل عامين. وكلف الاتحاد الدولي (فيفا) بإجراء دراسة جدوى بعدما تقدمت السعودية باقتراح بإقامة كأس العالم كل عامين.وأعرب يويفا ورابطة الأندية الأوروبية وروابط الدوريات الكبرى عن معارضتهم لهذه الخطة.