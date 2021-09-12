واصل فريق الأهلي مسلسل التعادلات بعد أن خرج متعادلاً مع مضيفه التعاون بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء تقدم فريق التعاون بهدف مبكر عن طريق هدافه ليندر تاوامبا (د: 9)، وفي الشوط الثاني أدرك الأهلي التعادل عن طريق محترفه باولينو (د: 63)، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي التعادل الرابع ويصل للنقطة الرابعة، فيما حقق التعاون تعادله الثاني ووصل للنقطة الثانية.