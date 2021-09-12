انتصر فريق الفتح على مضيفه الباطن بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدفا الفتح عن طريق محترفه غوستاف ويكهايم (د: 21، 34)، ليحصد الفتح ثلاث نقاط مستحقة محققاً فوزه الثاني في الدوري ويصل للنقطة السابعة وفي المركز الثالث، فيما تلقى الباطن خسارته الثانية وتجمد رصيده عند أربع نقاط.