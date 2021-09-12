اكتفى فريق الاتفاق بالتعادل الإيجابي مع ضيفه الرائد بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز هدفي الاتفاق كل من روبن كوايسون (د: 14)، وفيليب كيش (د: 65)، فيما أحرز هدفي الرائد كل من كريم بركاوي (د: 23)، وأحمد الزين (د: 52)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق تعادله الثالث ويصل للنقطة السادسة، فيما حقق الرائد تعادله الأول ووصل للنقطة السابعة.