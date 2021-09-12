تتواصل منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 4 لقاءات اليوم (الأحد)، ضمن لقاءات الجولة الرابعة، إذ يستضيف الاتفاق (سادس الدوري) نظيره الرائد (خامس الدوري) عند الساعة 6:30، فيما يستضيف الباطن (المركز الـ10) على ملعبه نظيره الفتح (سابع الدوري) عند الساعة 6:40، وفي بريدة وفي قمة الجولة يلتقي التعاون (المركز الـ 14) بفريق الأهلي (المركز الـ12) عند الساعة 6:50، وتختتم المواجهات بلقاء يجمع الشباب (المركز الـ15) بفريق الحزم (المركز الـ 13) عند الساعة 8:35.الاتفاق x الرائدعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يدخل فريق الاتفاق لقاءه أمام ضيفه الرائد محتلاً المركز السادس برصيد 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين وله من الأهداف 6 وعليه 5 أهداف، فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء متفوقاً على مضيفه الاتفاق بنقطة إذ يحتل رائد التحدي المركز الخامس برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين وخسارة، وله من الأهداف 3 وعليه مثلها، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز للمنافسة على مراكز المقدمة.الباطن x الفتحعلى ملعبه وبين جماهيره يستضيف الباطن نظيره الفتح، ويطمح السماوي لتحقيق الفوز والقفز لمراكز الوسط، إذ يملك كلا الفريقين 4 نقاط، حيث فاز كل فريق في لقاء وتعادلا في لقاء وخسرا في لقاء، ويتفوق الفتح في الأهداف إذ أحرز 3 واستقبلت شباكه هدفين ويحتل المركز السابع، فيما حقق هجوم الباطن 3 أهداف واستقبلت شباكه مثلها ويحتل المركز العاشر.التعاون x الأهليعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه الأهلي محتلاً المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادل وخسارتين، وله من الأهداف 5 وعليه 8 أهداف، ويسعى سكري القصيم لتأكيد تفوقه على ضيفه الأهلي إذ انتصر عليه في آخر ثلاث مواجهات جمعت بينهما في دوري المحترفين، فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات وله من الأهداف 4 وعليه مثلها، ويطمح الراقي لكسر حاجز التعادلات بالفوز والوصول للنقطة السادسة والقفز لمراكز المقدمة.الشباب x الحزمعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام الحزم بحثاً عن الانتصار الأول له في دوري المحترفين للموسم الحالي، إذ يملك الليث نقطة وحيدة حصدها من تعادل وخسارتين وله من الأهداف 4 وعليه 7 أهداف ويحتل المركز الخامس عشر، وبذات الهدف يدخل الحزم هذا اللقاء إذ لم يذق طعم الانتصار بعد أن تعادل في لقاءين وخسر لقاء وله من الأهداف 5 وعليه 7 أهداف وفي رصيده نقطتان ويحتل المركز الثالث عشر.