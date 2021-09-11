طالب مدير المركز الإعلامي بنادي أبها، عيسى الربعي، الإعلام الرياضي، بإنصاف النادي إعلامياً، ومنحه نصيباً من تسليط الضوء، مبدياً عتبه البالغ، نظير ما حققه النادي من إنجازات رياضية في مختلف الألعاب، ولم تحظ بتغطيات موسعة، فيما وجّه عبر «عكاظ»، رسالة لوسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية، بمنح النادي حقه من التغطيات المستمرة، مضيفاً أن منسوبي نادي أبها يؤكدون أهمية الإعلام، ودوره الفعال كشريك في صنع النجاح، ويصغون للنقد الهادف البنّاء، سعياً لخدمة الكيان الذي يسير بخطوات قوية. وقال: على جماهير نادي أبها الوفية، مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في جميع مبارياته القادمة في دوري المحترفين، وخصوصاً أن الفريق يقبع في المركز التاسع، بـ 4 نقاط من الثلاث جولات الأولى، مؤكداً أن دعم الجماهير خلف فريقها وتشجيعها له، هو الوقود الحقيقي الذي يُشعل الحماس في اللاعبين، ويكون هذا الحضور غير مقصور فقط على مباريات معينة، وإنما في جميع المباريات، وتفاعل في المدرجات، والتشجيع بكل حماس، لرفع معنويات اللاعبين، وجعلهم يعزفون أجمل الألحان من المهارات، وتسجيل الأهداف. وأضاف: كلما زادت الجماهير في المدرجات، ازداد الفريق قوة وحماسا، وهذا هو سر النجاح، وطريق تحقيق الانتصارات والبطولات. مؤكدا أن اللاعبين يحرصون على إرضاء الجماهير الوفية التي جاءت من أجلهم لتشجيعهم، ويبذلون جهوداً لكي يردوا لهم الجميل، بتقديمهم مستويات فنية راقية، تؤهلهم للفوز بالبطولات.