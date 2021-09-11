أعلن نادي شاتورو الفرنسي، أحد أندية مجموعة يونايتد وورلد، انضمام قائد المنتخب السعودي السابق أسامة هوساوي للعمل مساعدًا للمدير الرياضي للفريق.من جانبه ثمن اللاعب أسامة هوساوي لإدارة نادي شاتورو برئاسة ميشيل دينيسو والرئيس التنفيذي باتريك تروتينو هذه الثقة، معرباً عن سعادته بحفاوة الاستقبال منذ اليوم الأول له في النادي، مؤكداً أنه سيعمل جنبًا إلى جنب مع المدرب آلدو انقولا والجهاز الفني على العودة السريعة للفريق إلى دوري الدرجة الثانية.وقال: «عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي هي ما نطمح له بتكاتف الجميع، وآمل أن يحالفني الحظ في المساهمة في تحقيق أهداف الفريق».ولعِب أسامة هوساوي مع أندية الوحدة، الهلال، والأهلي السعوديين، قبل أن يحترف مع نادي أندرليخت البلجيكي في موسم 2012 - 2013، فيما قرر اعتزال كرة القدم مع نهاية موسم 2018 - 2019، كما شارك مع المنتخب السعودي في 135 مباراة ويُعد من اللاعبين البارزين الذين مروا على الكرة السعودية، علماً بأنه حاصل على درجة الماجستير في أعمال كرة القدم.