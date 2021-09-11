كل مالك هجن له قصة تربطه مع هجنه التي يفتخر ويهتم بها، مالك الهجن سعد بن صافية، له قصة مختلفة، ولكن من قصته نستنتج الحب الحقيقي الذي ورثه من آبائه وأجداده للموروث الشعبي في شبه الجزيرة العربية.ويروي ابن صافية لـ«عكاظ» قصته، وقال: «لي مع الهجن مواقف كثيرة مثل موقف حصل لي مع القعود سعود عندما اشتريته من مالكه الأول، قلت لن أبيعه أبداً، وكنا مشاركين في سباق بأبو ظبي، وكانت المسابقة في الشوط عليها تسعيرة، وتؤخذ لهجن الرئاسة، ولم أكن أدري عن ذلك في لحظة السباق، وطلبت ربي أن لا يسبق وأن لا يفوز بالجائزة، واستجاب الله لي، ولم يسبق، وأخذت عليه الرمز البندق في مهرجان ولي العهد النسخة الأولى وتحقق هدفي وأعطوني فيه 6 ملايين ولم أبعه لأني كنت أحبه وأريده».وتابع ابن صافية «كنت من الطفولة على علاقة بالهجن وكان لدي مطية اسمها «الطائف» للأمير سعود بن محمد -رحمة الله عليه- حصلت بها على جائزة سيارة. وورثت من والدي -رحمة الله عليه والمجتمع الذي عشنا فيه حب الهجن حتى أصبحت قطعة من قلوبنا.وأكد أن مهرجان ولي العهد أعطى ملاك الهجن في الوطن العربي والعالم قفزة نوعيةً ويشهد إقبالاً من كل الدول، كونه يقام في محافظة الطائف ذات الجو الصيفي الرائع، وقال إنه سيشارك بمطية واحدة في الشوط الختامي على جائزة البندق في اليوم الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.ويضيف: الهجن في الخليج الحمد لله بلغت مستوى عالياً وأتمنى لعشاقها التوفيق وآمل أن تُعد لها لائحة ونظاما واحدا في جميع المجالات مثل بقية الرياضات الأخرى. والدعم ممتاز واستفاد منه ملاك كثر ولكن نطلب المزيد في الوقت الذي أوشكت فيه الجائحة على النهاية.ويختتم ابن صافية بأنه حقق العديد من الإنجازات في الهجن ومنها تحقيق القعود سعود على بندقيه ولي العهد في الطائف.**إنجازات هجن ابن صافية:الهائلة.شلفا. أمير دولة قطر عام٢٠٠٣، ٢٠٠٤.الكاسر.ختام الشحانية في دولة قطر.شاهين.في مهرجان المؤسس في دولة قطر.