يعتبر سيف الفلاحي من كبار ملاك الهجن في الإمارات، إذ ورث حبه للهجن من والده وإخوانه منذ أن كان صغيراً، وقد أصبح اليوم أحد كبار ملاك الهجن، يذكر سيف موقفاً حدث معه عندما كان ينوي بيع مطية لديه، إذ يقول شاركت بها المرة الأولى وحصلت على المركز الثاني، وعندما شاركت بها في قطر حصلت أيضاً على المركز الثاني، وفي المرة الثالثة استطاعت تحقيق المركز الأول في الإمارات وبعتها.كما يقول إنه في هذا العام في مهرجان ولي العهد للهجن 3 اشترى مطية شاركت في السباق بالطائف وفازت دون أن يأتي للسباق بسبب ظروف فايروس كورونا، موضحاً حبه لأهل الطائف وعدم مقدرته على الجلوس دون المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن 3 ولو عن بُعد.وعبر عن إعجابه للدعم المقدم للهجن من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السعودية خلال السنوات الأخيرة وظهور جوائز قيّمة مثل جائزة الملك عبدالعزيز للإبل، وجائزة ولي العهد للهجن.مختتماً حديثه بمجموعة من النصائح للمستثمرين للدخول في الاستثمار بالهجن من الرجال والنساء، ومشجعاً للتنافس بينهم في السباقات والبيع والشراء، إذ يذكر أن كثيراً من المهرجانات يكون البيع والشراء فيها عن بُعد، وهذا من أساليب وتنوع الاستثمار في مهرجانات الهجن.وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي على دعمهم للهجن ووصوله للعالمية.