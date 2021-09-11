تعود الحياة مجدداً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد توقف دام 14 يوماً لمشاركة منتخبنا الوطني الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ففي أبها يستضيف فريق ضمك (المركز 11) نظيره فريق الفيصلي (المركز 8) عند الساعة 6:50، وفي جدة يلتقي الاتحاد (رابع الدوري) بنظيره فريق أبها (تاسع الدوري) عند الساعة 8:35.

«فارس الجنوب» يتحدى «عنابي سدير»

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام ضيفه الفيصلي محتلاً المركز الـ11 برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 3 وعليه 5 أهداف، فيما يدخل الفيصلي هذا اللقاء بذات الرصيد من النقاط جمعها من فوز وتعادل وخسارة وله من الأهداف 4 وعليه مثلها، ويقف التاريخ بجانب الفيصلي إذ التقى الفريقان في 4 لقاءات في دوري المحترفين انتصر الفيصلي في لقاءين، فيما انتصر ضمك في لقاء، وتعادلا في لقاء، وتمكن هجوم الفيصلي من إحراز 5 أهداف، فيما أحرز هجوم ضمك هدفين فقط في اللقاء الذي انتصر فيه ضمك بهدفين لهدف.

«العميد» يطمع في الصدارة عبر أبها

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام ضيفه أبها محتلاً المركز الرابع برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وخسارة وله من الأهداف 5 وعليه هدفان، ويطمح العميد من خلال لقاء الليلة للفوز والانفراد بصدارة دوري المحترفين لاسيما في غياب منافسيه الثلاثة الأوائل عن منافسات هذه الجولة، أما فريق أبها فيدخل هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارة وله من الأهداف 4 وعليه مثلها، وسبق أن التقى الفريقان في 6 لقاءات في دوري المحترفين، انتصر كل منهما في ثلاثة منها، وأحرز هجوم الاتحاد 9 أهداف فيما أحرز هجوم أبها 7 أهداف.