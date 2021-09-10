وسط حضور جماهيري كبير انطلقت مساء أمس الخميس بطولة الشرق لكرة القدم بجدة، بمشاركة (16) فريق، يتقدمهم فريق (الملكي) بقيادة كابتن المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السابق محمد نور.وجرت مراسم افتتاح البطولة وسط حضور جماهيري وإجراءات احترازية شديدة بحضور نخبة من الرياضيين والإعلاميين أبرزهم اللاعبين الدوليين، مهند عسيري، وسلمان المؤشر.وفي المباراة الافتتاحية تغلب فريق العولقي على فريق الملكي الذي يقوده محمد نور، في المباراة التي احتكمت إلى ضربات الترجيح، ليتوج فريق العولقي بكأس الافتتاح.وحضرت المنافسة والإثارة والندية في اللقاء الافتتاحي الذي أداره الحكم الدولي عبدالرحمن المالكي.وقال أحمد الجهني رئيس اللجنة المنظمة أن الحضور الجماهيري جرى وسط احترازات شديدة للغاية حفاظا على سلامة الجميع واتباعًا لبروتوكولات كوفيد-١٩.وأوفت البطولة بوعودها لما شهدته من تنافس فني عالٍ ومتابعة جماهيرية كبيرة.