أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 لموسم 2021، عن خطته لبناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا1 من قطع الليغو في سبيل جمع التبرعات لمنصة إحسان الخيرية، وهي منصة وطنية رائدة في الأعمال الخيرية في المملكة، على أن يدخل هذا المجسّم كتاب غينيس للأرقام القياسية لصالح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ما إن يتم الانتهاء من تجميعه.وكشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نيّته إطلاق حملة خيرية محطّمة للأرقام القياسية لمصلحة منصة إحسان، التي تأسست في أبريل 2020، في إطار دعم الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والتمريضية والبيئية والاقتصادية والتقنية، وترحيبًا بالفورمولا1 في جدة بين 3 و5 ديسمبر المقبل.ومن المقرّر أن يستضيف رد سي مول عملية تجميع مجسم سيارة الفورمولا1 من قطع الليغو ، وتنطلق عملية التجميع في 15 سبتمبر، مستغرقة حوالى الأسبوع، ليضع الحجر الأول مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.ويضع الحجر الختامي الأمير خالد في 23 من الشهر نفسه، الموافق مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وسيحضر ممثلون عن كتاب غينيس للأرقام القياسية عن بعد للتصديق على أن مجسّم سيارة الفورمولا1 المبنية من قطع الليغو في المملكة هي الأكبر في العالم.وتُتيح جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 لجميع المواطنين فرصة المساهمة في دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية من خلال المشاركة شخصيا في بناء المجسّم، حيث بإمكان عشاق الفورمولا1 في المملكة زيارة الموقع الإلكتروني saudiarabiangp.com/lego والمشاركة عبر شراء قطعة من قطع الليغو التي سيتم استخدامها في تجميع مجسم سيارة الفورمولا1، على أن تذهب جميع هذه التبرعات وبالكامل إلى منصة إحسان.ويُقَدّر بأن تتطلّب عملية بناء المجسّم حوالى 500 ألف قطعة من قطع الليغو ، ما يفتح الباب أمام مئات آلاف للمشاركة في كتابة التاريخ من خلال بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا1، إضافة إلى المساهمة بعمل خيري لصالح منصة إحسان.ويستطيع الراغبون بأن يكونوا جزءا من هذا الحدث العالمي زيارة موقع saudiarabiangp.com/lego والتسجيل للمشاركة بالفعالية، حيث ستتم دعوتهم للحضور إلى موقع بناء المجسّم ليشهدوا بأم العين خبراء معتَمدين من ليغو وهم يقومون بتجميع مجسّم سيارة فورمولا1 ، على أن تظهر أسماؤهم على شاشة رقمية تقديرا لمساهمتهم القيّمة في هذا الإنجاز التاريخي.وتُقام هذه المُبادرة لدخول كتاب غينيس للأرقام القياسية من بابه العريض مع تبقي أقل من 3 أشهر على إقامة النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 ، وتعكس هذه الفعالية الاهتمام والحماس المتزايدين في المملكة والمنطقة لقدوم الفئة الأولى في عالم رياضة المحركات إلى جدة في ديسمبر.وسيتم تخصيص شاشات في الموقع لإظهار النسبة المئوية لعملية إكمال تجميع مجسّم السيارة، إضافة إلى عرض إحصائيات عن الفورمولا1 ومقابلات مع السائقين ومعلومات عامة عن البطولة، للمساهمة في تحفيز المواطنين السعوديين وتثقيفهم وحثّهم على التفاعل أكثر مع قدوم الفورمولا1 إلى جدة بعد فترة ليست بالبعيدة.ويتطلّع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من خلال هذا العمل الخيري البنّاء، للدمج بين التطلّعات لمستقبل مُشرق ومزدهر لجميع مواطني المملكة، وبين القِيم الرياضية والإنسانية والثقافية لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 ، التي تتماشى جميعها بخط موازي مع رؤية المملكة 2030.ومعلّقًا على هذا الحدث التاريخي، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: «نعلن بكل اعتزاز وسرور عن خطتنا لتجميع أكبر مجسّم لسيارة فورمولا1 من قطع ليغو على الإطلاق».وأكمل: «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 محطّمة للأرقام القياسية في شتى الصُعد، ويُنتظر أن تكون حلبة كورنيش جدة أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم، لذا نحن سعداء بأن نحطّم رقمًا قياسيًا آخر. هذه المبادرة الجميلة ليست إلا انعكاسا فعليا لبراعة وريادة مملكتنا والتزامنا المُطلق في الارتقاء وتطوير جميع مفاصل الحياة لمواطنينا. أنا فخور جدًا بأننا جزء فعّال من بناء مستقبل مشرق لشابات وشباب أُمتنا، وأنا متحمس جدا لرؤية نتيجة هذا المشروع مُحطم الأرقام القياسية بالتعاون مع ليغو »