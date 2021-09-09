كشف لـ«عكاظ» الباحث في تاريخ الرياض التراثي والثقافي والاجتماعي عبدالله بن ناصر اليامي أن هناك ملاكا مشهورين في الإبل في السعودية والجزيرة العربية، ويضيف اليامي قال الله تعالى (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) منذ الأزل استأنس الإنسان بهيمة الأنعام وبدأت علاقته معها وظيفية مهمة ركبها وحمل عليها متاعه وتغذى على لحومها وألبانها وتدثّر بأوبارها وجلودها.

وقال اليامي: «لسكان الجزيرة العربية تاريخٌ طويل ولم يكونوا بمعزل عن تطور هذه العلاقة بين الإنسان والإبل، الكثير من الناس استهوتهم تربية أنواع عديدة من الماشية كالماعز والضأن والخيل والحمير والجمال، لكن حديثنا هنا عن الهجن أو الإبل أو الجمال أو البعارين والنوق بمختلف المسميات والأنواع والألوان. وهنا لا بد من ذكر أشهر ملاك الهجن والإبل في الجزيرة العربية».

وتابع اليامي: «من المؤكد أننا لن نستطيع ذكر كل مشاهير هذه العلاقة التاريخية لكن من منطلق القول (ما لا يدرك كله لا يترك جله) فالحصول على البعض مع الإمكان أولى من عدمه كله، وذكر بعضهم فقط لا يقلل من شأن من لم يذكر فهم جزء مهم من هذا التاريخ الجميل».

فمن أشهر ملاك الإبل في السعودية والجزيرة العربية: