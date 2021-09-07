أكد رئيس الاتحاد المغربي لسباق الإبل محمد الأمين لـ«عكاظ» أن النسخة الحالية (الثالثة) لمهرجان ولي العهد للهجن ناجحة بجميع المقاييس وتميزت بحسن التنظيم والإبهار.

وقال: «ما لفت انتباهي هذا العام أنه ومع تطبيق الاتحاد السعودي للهجن شروط السلامة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، خلق المهرجان في نسخته الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل فاقت كل التوقعات، بتسجيله رقماً قياسياً جديداً بمشاركة 14475 مطية، متخطياً حاجز النسخة السابقة في حدود 13 ألف مطية، وهذا عمل ومجهود جبار استثنائي يصعب تحقيقه في هذه الظروف وهو ما يعكس حسن التسيير وتطوير هذه الرياضة بفضل رؤية المملكة 2030 وما يوليه الأمير محمد بن سلمان لهذه الرياضة ولملاكها، إذ يعد الراعي الأول للإبل وشؤونها في الوطن العربي لهذا الموروث وهذه الثقافة».

وقال: «بخصوص مسابقة القعدان حدث لأول مرة لاحظنا المشاركة الخليجية وتصدرت الهجانة البحرينية بجدارة واستحقاق بفوزها بالمرتبتين الأولى والثانية في ميدان سباقات الطائف، واليوم نشاهد في شوط القعدان حدثا لأول مرة في مهرجان ولي العهد للهجن أن الرمز (نواف) للأمير تركي بن محمد بن فهد يفوز في ثلاثة مراكز من نفس السلالة».

وثمن الأمين جهود وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي على ما قدماه في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 3، «كنا نتمنى أن تشارك المغرب في النسخة الثالثة للمهرجان ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك ولكننا نتابع عن كثب فعاليات المهرجان والتنظيم المحكم والأكثر من الرائع بإشراف رئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي الذي نبارك له هذه النجاحات القيمة التي تحققت في هذه النسخة وما كان لها أن تتحقق لو العناية الفائقة التي يوليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهجن. ونحن في المغرب وقفنا وشاهدنا من خلال زياراتنا هذا الاهتمام وشاهدنا التطورات الكبيرة».

وشاهدنا الجوائز الكبيرة والقيمة في المهرجان.