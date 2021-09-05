قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جائزة بقيمة مليون ريال لسباق الخيل العربية الأصيلة الذي يقام لأول مرة في المملكة، وتستضيفه محافظة الطائف الجمعة القادم.ويأتي دعم الأمير خالد الفيصل للسباق إيماناً من لدنه بأهمية هذه الرياضة العربية العريقة بما يُعزز مكانتها التاريخية في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الشرفي لنادي الفروسية بسباقات الخيل، وبإشراف ومتابعة وقيادة ولي العهد للسباقات، الذي أشرف وأدار النقلة النوعية لسباقات الخيل.ويشهد الأمير خالد الفيصل الجمعة القادم في ميدان الملك خالد بالحوية السباق، كما يتوّج الفائز بكأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة.