تفاعل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مع ما حققته هجنه المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن 3، من انتصارات متوالية في السباقات التي تقام حالياً بميدان الطائف التاريخي، وكان آخر انتصاراتها فوز المطية «لواحظ» أمس بالمركز الأول في أشواط الرموز، وبأسرع توقيت؛ دقيقتين و48 ثانية في سباق الـ2 كلم، لفئة الحقائق بكار وقعدان.وكتب في «تويتر» تعليقاً على فوز لواحظ بأن سلام المعلق للسباق وصل، والكأس سعودي كذلك، وتعتبر هجن الأمير عبدالعزيز من أقوى الهجن في الجزيرة العربية، ومضمرها عبدالعزيز بن حلفان. وقال المحلل المعروف طالب المرّي إن هجن وزير الداخلية من أقوى المطايا التي تحقق الانتصارات وذات السلالات الأصيلة والنادرة، وكان آخر انتصاراتها ما حققته لواحظ في تكتيك أثناء أشواط الرموز.هذا وتحظى رياضة الهجن بدعم سخي من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مما حقق لها نقلات نوعية جذبت كبار الملاك للمشاركة فيها، وساهم دعمه في تأصيل هذا الموروث والمحافظة على تراث الآباء والأجداد، حتى أصبحت من الرياضات الجماهيرية الكبرى، محلياً وعالمياً.من جهته، كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، تسجيل 14 ألفا و475 مطية للمشاركة في منافسات المهرجان، وبذلك يواصل المهرجان نجاحاته في كسر الأرقام القياسية السابقة، والمسجلة باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال النسختين الأولى والثانية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم.