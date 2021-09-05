يحرص عدد من ملاك الهجن على تبريد أقدام مطاياهم المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن 3، وذلك من خلال صبغها بالحنّاء. ورصدت «عكاظ» لجوء الملاك لذلك وسط تبريرات متعددة. وكشف حمد المري أن الحنّاء يستخدم لتجميل أقدام وأرجل المطايا المحببة لصاحبها. فيما لفت بدر العتيبي إلى أن الحنّاء يوضع أيضاً لعلاج المطايا المشاركة في السباقات، إذ تساهم في امتصاص الحرارة عنها، لتساعدها على النشاط وقوة الرّكض متى ما شعرت المطية بارتياح. ويرى آخرون أن اللجوء للحنّاء يأتي في إطار تكتيكات سبل الفوز المتعددة، والتي يحرص عليها الملاك لتبريد أقدام المطايا أثناء شدة السباقات، ويتم خلط الحنّاء في أحواض كبيرة داخل عزب التضمير ليتم صبغها من أسفل أخفاف القدمين والأرجل حتى مفصل الركبة، وعادة توضع قبيل سباق المطية بيوم أو يومين، هذا وتستمر سباقات المرحلة النهائية من المهرجان وسط منافسات شرسة بين الملاك.