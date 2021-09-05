اكتسح شعار نادي النصر السعودي، سباقات مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة، الذي يقام بميدان الطائف التاريخي، كأكثر الشعارات المشاركة، ورصدت «عكاظ» حرص عدد من الملاك على تسمية هجنهم بأسماء الأندية الرياضية لتماهي شعبية كرة القدم مع رياضة الهجن العريقة، وكشف عدد منهم أن سر التماهي هو جماهيرية الرياضتين.وقال مالك الهجن نياف صالح العتيبي أن ناديه الكروي المفضل هو النصر؛ ولهذا أطلق اسم شعار «العالمي» على هجنه، التي حققت انتصارات كبيرة ولله الحمد في ميادين الهجن، داخل السعودية وفي الخليج، معتبراً رياضتي الهجن وكرة القدم من أكثر الرياضات الشعبية التي تلقى جماهيرية كبيرة، ودائماً ما يضع شعار النصر السعودي على ظهور مطاياه أثناء السباق كشعار معروف، ولفت العتيبي إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن أصبح عالمياً ومقصداً لكبار الملّاك في الوطن العربي، ويحظى بمشاركات دولية، ويعود هذا الفضل لدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لموروثنا العريق، وإلى اهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والمتابعة المستمرة من قبل رئيس اتحاد الهجن السعودي الأمير فهد بن جلوي. شعار نصراوي لمالك الهجن فيحان بن ظافر آل رشيد، واسم شعاره «كنق الميدان»، لافتاً إلى أنه يضع شعار نادي النصر على هجنه لكونه عاشقاً للعالمي، ولهذا وضع شعاره، مشيراً إلى انتصارات كنق الميدان في الهجن كثيرة ولله الحمد، وكان آخرها ثاني أفضل توقيت في هذه السباقات، مرجعاً الحضور الكبير لهذه المنافسات بمهرجان ولي العهد لما يلقاه من دعم عرّاب الرؤية حفظه الله، وانعكس هذا على نشاط اقتصادي وسياحي غير مسبوق في الطائف.وفي سياق متصل، تستمر أجواء النديّة والحماس في سباقات المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف.