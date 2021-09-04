قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية حرمان ناديي العين والوحدة من شهادة الكفاءة المالية، بسبب عدم استيفائهما للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.وكشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اليوم (السبت) بيان ما تم سداده من إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021 لأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وقررت منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية استنادًا للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية، وهي: (الدرعية، العدالة، القادسية، البكيرية، الساحل، الثقبة، الشعلة، الخليج، جدة، أحد، الجيل، نجران، هجر، الكوكب، الجبلين، عرعر، النهضة، والنجوم)، كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لناديي (العين والوحدة)، بسبب عدم استيفائهما للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.وقدمت لجنة الكفاءة المالية الشكر والتقدير لكل الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وحرصهم على تقديم كل المستندات اللازمة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية والوفاء بهذه الالتزامات، متطلعة لبذل المزيد من العمل بما يضمن الاستدامة الكاملة للأندية ماليا وإداريا.